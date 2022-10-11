СМИ: Турсунов отказался от работы с британкой Радукану

Российский тренер Дмитрий Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Радукану хочет начать работу с другим тренером, сообщает BBC.

39-летний Турсунов начал тренировать Радукану в конце июля. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту при палате общин Джулиан Найт заявил, что ему неприятен факт сотрудничества британской теннисистки с российским специалистом.

19-летняя Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Британская теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате США 2021 года.

Ранее сообщалось, что Радукану не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто.