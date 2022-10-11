СМИ: Турсунов отказался от работы с британкой Радукану
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Радукану хочет начать работу с другим тренером, сообщает BBC.
39-летний Турсунов начал тренировать Радукану в конце июля. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту при палате общин Джулиан Найт заявил, что ему неприятен факт сотрудничества британской теннисистки с российским специалистом.
19-летняя Радукану занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Британская теннисистка одержала победу на Открытом чемпионате США 2021 года.
Ранее сообщалось, что Радукану не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто.