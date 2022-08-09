Радукану не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто

Британка Эмма Радукану не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Британка уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Радукану сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Итальянка подала один раз навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13.

В следующем раунде Джорджи сыграет с Элисе Мертенс (Бельгия).

Призовой фонд турнира составляет $2 527 250.

Напомним, в конце июля стало известно, что российский тренер Дмитрий Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии.

Ранее Кудерметова проиграла Томлянович в первом круге теннисного турнира в Торонто.