Радукану не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Торонто
Британка уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Игра продолжалась 1 час 49 минут.
Радукану сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Итальянка подала один раз навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13.
В следующем раунде Джорджи сыграет с Элисе Мертенс (Бельгия).
Призовой фонд турнира составляет $2 527 250.
Напомним, в конце июля стало известно, что российский тренер Дмитрий Турсунов начал тренировать 19-летнюю британскую теннисистку. До этого он работал с Анетт Контавейт из Эстонии.
Ранее Кудерметова проиграла Томлянович в первом круге теннисного турнира в Торонто.