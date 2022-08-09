Кудерметова проиграла Томлянович в первом круге теннисного турнира в Торонто
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Россиянка уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7). Игра продолжалась два часа 21 минуту.
Кудерметова сделала десять эйсов и допустила пять двойных ошибок. Австралийка подала пять раз навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.
В следующем раунде Томлянович сыграет с Игой Свёнтек (Польша).
Ранее Карацев уступил Кресси на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале.