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Кудерметова проиграла Томлянович в первом круге теннисного турнира в Торонто

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто.
Кудерметова проиграла Томлянович в первом круге теннисного турнира в Торонто
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Россиянка уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7). Игра продолжалась два часа 21 минуту.

Кудерметова сделала десять эйсов и допустила пять двойных ошибок. Австралийка подала пять раз навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В следующем раунде Томлянович сыграет с Игой Свёнтек (Польша).

Ранее Карацев уступил Кресси на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале.

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