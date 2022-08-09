Карацев уступил Кресси на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале
- Gettyimages.ru
Россиянин уступил американцу Максиму Кресси со счётом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
Карацев сделал три эйса и допустил три двойные ошибки. Американец подал 11 раз навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Кресси сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Педро Мартинес (Испания).
Ранее 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры.