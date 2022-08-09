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Карацев уступил Кресси на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале

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Россиянин Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монреале.
Карацев уступил Кресси на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монреале
  • Gettyimages.ru

Россиянин уступил американцу Максиму Кресси со счётом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Карацев сделал три эйса и допустил три двойные ошибки. Американец подал 11 раз навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Кресси сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Педро Мартинес (Испания).

Ранее 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс намекнула на скорое завершение карьеры.

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