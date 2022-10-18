Источник: КДК РФС рассмотрит высказывания Федотова в адрес Абаскаля
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По информации Telegram-канала «Мутко против», решение принято на основании публикации видеозаписей. Отмечается, что Федотову может грозить штраф или дисквалификация.
Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю. В видео Федотов говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».
Матч между командами завершился со счётом 2:2.
Ранее Зарема Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.