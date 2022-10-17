Зиньковский — о моменте с Зобниным и Гайичем: некрасиво получилось

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о жесте полузащитника Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру. Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что Зобнин потерял мяч, а затем попросил остановить игру, увидев лежачего Хорхе Карраскаля. Таким образом, он придерживался принципа честной игры. Но Милан Гайич проигнорировал жест Зобнина и продолжил атаку, которая привела к голу.

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