Девушка Гогричиани заявила, что футболист грозит покончить жизнь самоубийством

Модель Кристина Куддус, девушка нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что футболист грозит покончить жизнь самоубийством.

«Гогричиани хочет, чтобы я забрала заявление, умоляет об этом. Гоча говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится. Говорит, что кроме футбола ничего не умеет», — приводит слова Куддус РИА «Новости Спорт».

По словам модели, футболист хочет извиниться лично и возместить ущерб, который нанёс.

«Публично признать вину и извиниться передо мной Гоча отказывается, так как это сломает его карьеру. Гочу выгонят из клуба, если он признается во всём и попросит прощения публично», — сказала она.

6 октября девушка 22-летнего россиянина рассказала об избиении со стороны футболиста. Позднее стало известно, что калининградский клуб отстранил нападающего от тренировок.

Ранее сообщалось, что Куддус обратилась в полицию после избиения со стороны Гогричиани.