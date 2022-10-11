Петрова вспомнила о противостоянии с Сереной Уильямс

Двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова рассказала о противостоянии с 23-кратной чемпионкой мэйджоров Сереной Уильямс.

«Как правило, такие вещи в теннисе не практикуются. Но у нас однажды был интересный, очень напряжённый матч — в 2009 году в Пекине, в вечернюю сессию. Мы провели на корте больше трёх часов, боролись до конца. В итоге я победила в трёх сетах, при этом в последней партии выиграла на тай-брейке», — рассказала Петрова в интервью RT.

Она также отметила, что у неё никогда не было страха играть с Сереной.

«Многие боялись выходить против Уильямс на корт и сдавались заранее, а мне было интересно — хотелось выложиться, показать, на что я способна. Я воспринимала матчи с ней как челлендж. Знала, что она очень мощная — бешеная подача, сумасшедшие удары. Но двигаться Серена не любила. Она достаточно крупная, и в движении её можно было переиграть — просто нужно как можно дольше держать мяч и как можно больше доставлять его на ту сторону. Вот это, наверное, мне всегда помогало против неё», — заключила Петрова.

Ранее Петрова высказалась о Кубке Кремля.