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Петрова — о Кубке Кремля: для российских теннисистов это особый турнир

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Двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова высказалась о Кубке Кремля.
Петрова — о Кубке Кремля: для российских теннисистов это особый турнир
  • Gettyimages.ru
  • © Brandon Chong / EyeEm

«Для российских теннисистов это особенный турнир, он всегда выделялся в теннисном календаре. Все стремились подойти к нему в отличной форме, хорошо выступить, выиграть. Однажды я добралась до финала в одиночной сетке, также трижды с разными партнёрами выигрывала в парном разряде. И всегда этот турнир сопровождался приятными эмоциями», — заявила Петрова в интервью RT.

Она также подчеркнула, что с ностальгией вспоминает финальный матч 2006 года. По её словам, она подошла к турниру не в лучшей форме из-за травм.

«Но было приятно играть с соотечественницей, Анной Чакветадзе, на центральном корте. Помню очень красивую церемонию награждения с участием президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и мэра Москвы Юрия Лужкова», — заключила Петрова.

Ранее российская теннисистка Камилла Рахимова смогла квалифицироваться во второй круг турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

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