Оливейра — об изучении английского: это очень сложный язык

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра объяснил, почему он не может заговорить на английском языке.

«Английский сложный. Я пытаюсь учить, многое понимаю, но это очень сложный язык. Учу, пытаюсь улучшать его», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

Поединок между Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.

За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, одержав победу в 22 из них (14 — досрочно) и потерпев одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.

Ранее Оливейра рассказал, как готовится к титульному поединку с Махачевым.