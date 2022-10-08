Узнать больше

Оливейра — об изучении английского: это очень сложный язык

Короткая ссылка
Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра объяснил, почему он не может заговорить на английском языке.

«Английский сложный. Я пытаюсь учить, многое понимаю, но это очень сложный язык. Учу, пытаюсь улучшать его», — цитирует Оливейру «Спорт-Экспресс».

Поединок между Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.

За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, одержав победу в 22 из них (14 — досрочно) и потерпев одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.

Ранее Оливейра рассказал, как готовится к титульному поединку с Махачевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить