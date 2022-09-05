Оливейра — о подготовке к бою с Махачевым: я никогда не приезжал настолько заранее

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра рассказал, как готовится к титульному поединку с россиянином Исламом Махачевым в ОАЭ.

«Я сказал своему тренеру Диего Лиме, что на этот раз я сделаю всё по-другому. Я никогда не приезжал в США настолько заранее перед боем. На этот раз я приеду на место примерно за 20 дней до поединка», — приводит слова Оливейры Sport24 со ссылкой на Brazilian MMA Fighters.

Он также заявил, что практически вся команда, которая ему помогает, тоже едет в Абу-Даби. По его мнению, это ключ к победе.

«Главное — я приеду туда и соберусь с мыслями», — добавил Оливейра.

Поединок между Оливейрой и Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.

За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, одержав победу в 22 из них (14 — досрочно) и потерпев одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.

Ранее Махачев заявил, что может провести несколько поединков с Оливейрой.