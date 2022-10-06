Норвегия бойкотирует соревнования по лыжному спорту в случае допуска россиян

Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг высказалась о возможном участии россиян в международных соревнованиях.

«Да, это действительно так. Мы хотим, чтобы и официальные лица, и спортсмены из России были отстранены до тех пор. Пока рано говорить, коснётся ли бойкот всех видов спорта, за которые отвечает ассоциация, но нет никаких сомнений в том, какова наша позиция в этой ситуации», — цитирует Дюрхауг Dagbladet.

В Норвегии требуют от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что FIS не требовала от российских спортсменов дистанцироваться от спецоперации для допуска к соревнованиям под эгидой организации.