Журналист AS: Испания проявила инициативу по включению Украины в общую заявку на ЧМ-2030

Испанский журналист издания AS Мануэль Де Хуан прокомментировал новость о том, что Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

«Насколько знаю, это была инициатива испанской федерации, по включению Украины в совместную заявку. Это такой символический жест и больше, чем просто партнёрство по организации чемпионата мира», — цитирует журналиста Sport24.

По его словам, люди в Испании согласны с жестом и довольно спокойно к нему отнеслись. Он также отметил, что у главы испанского государства в последнее время возникли проблемы с популярностью, поэтому это предложение может помочь ему выступить в поддержку Украины.

5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030.