Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

«Украина находится далеко от Португалии и Испании. Если смотреть с точки зрения географии, это странно. Но я на протяжении многих лет говорил о том, что такие футбольные страны, как Испания и Италия, в последний раз проводили чемпионат мира в 1990 году» — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что данный чемпионат мира будет невозможно провести географически.

5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Украина в 2012 году совместно с Польшей организовала проведение чемпионата Европы по футболу.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030.