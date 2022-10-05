Мостовой назвал странной заявку Испании, Португалии и Украины на проведение ЧМ-2030
- РИА Новости
«Украина находится далеко от Португалии и Испании. Если смотреть с точки зрения географии, это странно. Но я на протяжении многих лет говорил о том, что такие футбольные страны, как Испания и Италия, в последний раз проводили чемпионат мира в 1990 году» — приводит слова Мостового «Газета.Ru».
Он также подчеркнул, что данный чемпионат мира будет невозможно провести географически.
5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.
В июне 2022 года Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира — 2030. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Напомним, Украина в 2012 году совместно с Польшей организовала проведение чемпионата Европы по футболу.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на решение Украины претендовать на проведение ЧМ-2030.