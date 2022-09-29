Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России

Стали известны результаты выборов на должность президента Федерации дзюдо России (ФДР).

«29 сентября президиум ФДР на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации», — сообщает пресс-служба ФДР.

57-летний Соловейчик сменит на этой должности 71-летнего Василия Анисимова, который сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

Соловейчик с 2007 по 2022 год занимал пост президента Европейского союза дзюдо.

Международная федерация дзюдо отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира.