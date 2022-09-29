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Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России

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Стали известны результаты выборов на должность президента Федерации дзюдо России (ФДР).
Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России
  • РИА Новости

«29 сентября президиум ФДР на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации», — сообщает пресс-служба ФДР.

57-летний Соловейчик сменит на этой должности 71-летнего Василия Анисимова, который сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

Соловейчик с 2007 по 2022 год занимал пост президента Европейского союза дзюдо.

Международная федерация дзюдо отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира.

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