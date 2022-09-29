Соловейчик избран на пост президента Федерации дзюдо России
- РИА Новости
«29 сентября президиум ФДР на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента организации», — сообщает пресс-служба ФДР.
57-летний Соловейчик сменит на этой должности 71-летнего Василия Анисимова, который сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам.
Соловейчик с 2007 по 2022 год занимал пост президента Европейского союза дзюдо.
Международная федерация дзюдо отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.
Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира.