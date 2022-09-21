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Сборная России по дзюдо отстранена от всех турниров до января 2023 года

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Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила сборную России от участия в международных турнирах под её эгидой до января 2023 года.
Сборная России по дзюдо отстранена от всех турниров до января 2023 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Санкции на Россию были наложены на заседании исполкома IJF, сообщает пресс-служба федерации.

«С учётом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов IJF принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года», — говорится в сообщении.

Сборная России также не выступит на чемпионате мира — 2022 в Ташкенте.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных турниров.

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