Гаджиев надеется, что Минеев сможет подраться с Магомедовым за титул, несмотря на призыв

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил надежду, что чемпион промоушена Владимир Минеев сможет выйти на поединок с Шарабутдином Магомедовым, несмотря на призыв на военную службу.

«Что касается титула, я надеюсь, мы ещё сможем провести бой. Не так много знаю о том, на сколько его могут забрать, но, как понимаю, это не очень надолго. А его поединок с Шарабутдином Магомедовым — в марте. Поэтому если Владимира сейчас призовут на два‑три месяца, то он вполне ещё успеет вернуться и подраться», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

25 сентября финалист кубка мира по боксу Шамиль Галимов рассказал, что боец смешанных единоборств Мариф Пираев покинул Россию после того, как получил повестку из военкомата.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что игрокам самарской команды ещё не приходили повестки.