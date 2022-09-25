Галимов: боец ММА Пираев уехал из России после получения повестки в военкомат
- РИА Новости
«Пираеву пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный аккаунт Галимова в Instagram*.
В социальных сетях Пираева об этом нет никакой информации.
Пираев провёл 31 бой в ММА. На его счету 26 побед, пять поражений и одна ничья. За свою карьеру Мариф успел стать чемпионом в трёх организациях — AMC Fight Nights, GM и PGC. В июне 2022 года он проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову. По окончании второго раунда россиянин отказался от продолжения боя, вследствие чего ему было засчитано поражение техническим нокаутом.
Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.
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