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Галимов: боец ММА Пираев уехал из России после получения повестки в военкомат

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Финалист кубка мира по боксу Шамиль Галимов рассказал, что боец смешанных единоборств Мариф Пираев покинул Россию после того, как получил повестку из военкомата.
Галимов: боец ММА Пираев уехал из России после получения повестки в военкомат
  • РИА Новости

«Пираеву пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный аккаунт Галимова в Instagram*.

В социальных сетях Пираева об этом нет никакой информации.

Пираев провёл 31 бой в ММА. На его счету 26 побед, пять поражений и одна ничья. За свою карьеру Мариф успел стать чемпионом в трёх организациях — AMC Fight Nights, GM и PGC. В июне 2022 года он проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову. По окончании второго раунда россиянин отказался от продолжения боя, вследствие чего ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.

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