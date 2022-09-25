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Осинькин заявил, что футболисты «Крыльев Советов» ещё не получали повестки

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что игрокам самарской команды ещё не приходили повестки.
Осинькин заявил, что футболисты «Крыльев Советов» ещё не получали повестки
  • РИА Новости

«До конца понять развитие событий сложно. Нашим футболистам повестки ещё не приходили. Есть опасения, конечно, у нас, мы понимаем, в каком возрасте они находятся», — сказал Осинькин на YouTube-канале «РабиНерв».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» находятся на 11 месте с десятью очками.

Следующим соперником самарской команды станет «Краснодар». Игра пройдёт 3 октября. Начало — в 19:00.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.

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