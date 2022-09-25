Осинькин заявил, что футболисты «Крыльев Советов» ещё не получали повестки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что игрокам самарской команды ещё не приходили повестки.

«До конца понять развитие событий сложно. Нашим футболистам повестки ещё не приходили. Есть опасения, конечно, у нас, мы понимаем, в каком возрасте они находятся», — сказал Осинькин на YouTube-канале «РабиНерв».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» находятся на 11 месте с десятью очками.

Следующим соперником самарской команды станет «Краснодар». Игра пройдёт 3 октября. Начало — в 19:00.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата.