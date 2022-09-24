Малкин рассказал о своей роли в «Питтсбурге»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своей роли в команде.

«Возраст — ничто. К нам пришли новые ребята, молодые парни, мы пытаемся им помочь. Проявляем лидерские качества в команде. То, что мы делали последние 16—17 лет, ничего не изменилось слишком сильно. Просто будь лидером, будь сильным и оставайся позитивным. Мы стараемся концентрироваться на каждом матче, играть и помогать команде побеждать», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на четыре года, за которые Малкин получит $24,4 млн. За первый год он заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом. Во второй год зарплата нападающего составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне НХЛ.