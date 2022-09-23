Малкин верит в победу «Питтсбурга» в сезоне-2022/23 НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что у нас хорошая команда, и я думаю, что большинство игроков хотят остаться здесь, потому что понимают, что у нас есть шанс победить в НХЛ. Это профессиональная организация. Мы работаем, чтобы победить», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на четыре года, за которые Малкин получит $24,4 млн. За первый год он заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее нападающий и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что переживал из-за возможного ухода Малкина из клуба.