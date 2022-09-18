Кросби о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: была вероятность, что ничего не выйдет

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что переживал из-за возможного ухода Евгения Малкина из клуба.

«Когда сроки поджимают, может произойти всё что угодно. День уже подходил к концу, была полная неопределённость. Всегда хочется думать позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не получится. Даже думать не хотелось о том, что мы, возможно, провели последний матч вместе. Здорово, что они снова с нами. Эта ситуация точно заставила меня попотеть», — цитирует Кросби Sportsnet.

Новый контракт российского хоккеиста рассчитан на четыре года, за которые Малкин получит $24,4 млн. За первый год он заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал, как проходили переговоры с Малкиным по новому контракту.