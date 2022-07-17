Генменеджер «Питтсбурга» — о контракте Малкина: Евгений пошёл на снижение зарплаты

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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал, как проходили переговоры с российским нападающим Евгением Малкиным по новому контракту.
Генменеджер «Питтсбурга» — о контракте Малкина: Евгений пошёл на снижение зарплаты
  • AP

«Мы смогли найти золотую середину, которая удовлетворяла запросам обеих сторон. Малкин пошёл навстречу по сумме, благодаря чему мы смогли сохранить необходимое место под потолком зарплат. Мы, в свою очередь, согласились дать ему тот срок контракта, который он хотел», — цитирует Хекстолла Trib LIVE.

По его словам, это был один из тех случаев, когда в переговорах обе стороны остались довольны.

«Нас не может не радовать тот факт, что Джино остался в клубе и завершит свою карьеру именно в составе «Питтсбурга», — добавил генменеджер «Пингвинз».

Новый контракт рассчитан на четыре года, за которые россиянин получит $24,4 млн. За первый год Малкин заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов. 

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что новый контракт Малкина сделает его третьим по суммарному заработку в истории НХЛ.

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