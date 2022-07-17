Генменеджер «Питтсбурга» — о контракте Малкина: Евгений пошёл на снижение зарплаты

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал, как проходили переговоры с российским нападающим Евгением Малкиным по новому контракту.

«Мы смогли найти золотую середину, которая удовлетворяла запросам обеих сторон. Малкин пошёл навстречу по сумме, благодаря чему мы смогли сохранить необходимое место под потолком зарплат. Мы, в свою очередь, согласились дать ему тот срок контракта, который он хотел», — цитирует Хекстолла Trib LIVE.

По его словам, это был один из тех случаев, когда в переговорах обе стороны остались довольны.

«Нас не может не радовать тот факт, что Джино остался в клубе и завершит свою карьеру именно в составе «Питтсбурга», — добавил генменеджер «Пингвинз».

Новый контракт рассчитан на четыре года, за которые россиянин получит $24,4 млн. За первый год Малкин заработает $8 млн, из которых $4 млн являются зарплатой, а ещё $4 млн — бонусом. Во второй год его зарплата составит $6 млн, а в третий — $5,6 млн. В заключительный, четвёртый год россиянин получит $1 млн и $3,8 млн в качестве бонусов.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее сообщалось, что новый контракт Малкина сделает его третьим по суммарному заработку в истории НХЛ.