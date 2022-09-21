военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вайцеховская: зачем Диане, Глебу и Тутберидзе нужна эта конспирация со сменой гражданства

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Вайцеховская: зачем Диане, Глебу и Тутберидзе нужна эта конспирация со сменой гражданства
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Реально не понимаю: на фига Диане, Глебу и самой Тутберидзе нужна была эта конспирация? Почему в открытую не сказать о том, что ради исполнения мечты я готова поменять гражданство да, ждём, когда партнёр получит грин-карту, и не можем до её получения покинуть страну, или что там ещё, но озвучить любую реальную причину?» — написала Вайцеховская в своём блоге.

По словам журналистки, Дэвис и Смолкин всё больше путаются в собственных версиях.

«С другой стороны, мы имеем бесплатный цирк — тоже неплохо по нынешним временам», — добавила Вайцеховская.

Ранее стало известно, что фигуристы выступят на Кубке вызова в США. Турнир является отбором для участия в чемпионате страны. Дэвис в соцсетях опровергла эту информацию, но также рассказала, что дуэт пропустит контрольные прокаты сборной России.

Танцевальный дуэт тренируется в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее Елена Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить