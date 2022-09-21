Вайцеховская: зачем Диане, Глебу и Тутберидзе нужна эта конспирация со сменой гражданства

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Реально не понимаю: на фига Диане, Глебу и самой Тутберидзе нужна была эта конспирация? Почему в открытую не сказать о том, что ради исполнения мечты я готова поменять гражданство да, ждём, когда партнёр получит грин-карту, и не можем до её получения покинуть страну, или что там ещё, но озвучить любую реальную причину?» — написала Вайцеховская в своём блоге.

По словам журналистки, Дэвис и Смолкин всё больше путаются в собственных версиях.

«С другой стороны, мы имеем бесплатный цирк — тоже неплохо по нынешним временам», — добавила Вайцеховская.

Ранее стало известно, что фигуристы выступят на Кубке вызова в США. Турнир является отбором для участия в чемпионате страны. Дэвис в соцсетях опровергла эту информацию, но также рассказала, что дуэт пропустит контрольные прокаты сборной России.

Танцевальный дуэт тренируется в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее Елена Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным.