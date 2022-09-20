Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Диана Дэвис заявила, что пара не сможет приехать на контрольные прокаты сборной России из-за проблем Смолкина с въездом обратно в США.

Вайцеховская отметила, что при въезде в США не требуется проходить паспортный контроль и показывать наличие визы.

«Значит, фразу следует читать так: «Простите, дорогие болельщики и начальники, но если мы выедем из США, то въехать обратно партнёр уже не сможет. А это никоим образом нас не устраивает», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она добавила, что в связи с этим возникает «во-вторых».

«Зачем вообще в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во что бы то ни стало остаться в США? И это уже вопрос точно не к американской федерации фигурного катания», — добавила журналистка.

Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.