Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным
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Диана Дэвис заявила, что пара не сможет приехать на контрольные прокаты сборной России из-за проблем Смолкина с въездом обратно в США.
Вайцеховская отметила, что при въезде в США не требуется проходить паспортный контроль и показывать наличие визы.
«Значит, фразу следует читать так: «Простите, дорогие болельщики и начальники, но если мы выедем из США, то въехать обратно партнёр уже не сможет. А это никоим образом нас не устраивает», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.
Она добавила, что в связи с этим возникает «во-вторых».
«Зачем вообще в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во что бы то ни стало остаться в США? И это уже вопрос точно не к американской федерации фигурного катания», — добавила журналистка.
Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.