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Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
Вайцеховская выделила два момента в ситуации с Дэвис и Смолкиным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Диана Дэвис заявила, что пара не сможет приехать на контрольные прокаты сборной России из-за проблем Смолкина с въездом обратно в США.

Вайцеховская отметила, что при въезде в США не требуется проходить паспортный контроль и показывать наличие визы.

«Значит, фразу следует читать так: «Простите, дорогие болельщики и начальники, но если мы выедем из США, то въехать обратно партнёр уже не сможет. А это никоим образом нас не устраивает», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она добавила, что в связи с этим возникает «во-вторых».

«Зачем вообще в нынешней ситуации членам сборной команды России, которую продолжает финансировать страна, нужна возможность во что бы то ни стало остаться в США? И это уже вопрос точно не к американской федерации фигурного катания», — добавила журналистка.

Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.

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