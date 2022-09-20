Дэвис и Смолкин опровергли информацию об участии на Кубке вызова в США
«И да, мы не участвуем на Challenge Cup», — написала Дэвис в соцсетях.
17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.
При этом танцевальный дуэт также пропустит контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 24 и 25 сентября.
Ранее Катарина Гербольдт отреагировала на информацию о том, что Дэвис и Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США.