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Мазепин рассказал, на какой стадии находится судебное разбирательство с Haas

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, как проходит судебный процесс с его бывшим коллективом Haas по невыплате зарплаты за прошлый сезон.
Мазепин рассказал, на какой стадии находится судебное разбирательство с Haas
  • Gettyimages.ru

«Есть движения и по этому, и по ряду других нарушений, которые они сделали за последние шесть месяцев, а именно расторжение контракта, которое было юридически несанкционированным. 5 сентября был подан иск в Верховный суд Швейцарии. На данный момент у Haas есть 30 дней, чтобы ответить по принятию уведомления и переходу уже к судебному разбирательству», — приводит слова Мазепина «Спорт-Экспресс».

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и пилотом команды из-за ситуации на Украине.

Haas отклонил требование бывшего титульного спонсора «Уралкалий» о возврате $13 млн и потребовал выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Ранее Мазепин рассказал, что имеет теоретическую возможность вернуться к участию в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

 

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