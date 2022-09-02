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Мазепин назвал теоретически возможным возвращение в «Формулу-1»

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Российский пилот Никита Мазепин рассказал, что имеет теоретическую возможность вернуться к участию в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Мазепин назвал теоретически возможным возвращение в «Формулу-1»
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

«Теоретически у меня есть возможность вернуться в «Формулу-1», мне всего лишь 23 года. Если такая возможность представится, это зависит не от меня. Возвращение случится, если ситуация изменится, с меня будут сняты санкции», — цитирует Мазепина ТАСС.

Он также подчеркнул, что его долгосрочный контракт с Haas был разорван по не зависящим о него причинам. 

«И сейчас вокруг меня множество олимпийцев, спортсменов, которым намного тяжелее, чем мне. Именно поэтому я создал фонд «Мы выступаем как один», который помогает отстранённым от соревнований по неспортивным причинам спортсменам», — заключил Мазепин.

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и пилотом команды из-за ситуации на Украине.

Haas отклонил требование бывшего титульного спонсора «Уралкалий» о возврате $13 млн и потребовал выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Ранее Мазепин победил в дебютном для себя ралли-рейде «Шёлковый путь».

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