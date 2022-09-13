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IIHF дисквалифицировала защитника «Чайки» Комарова из-за положительной допинг-пробы

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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала защитника «Чайки» Дмитрия Комарова из-за положительной допинг-пробы.
IIHF дисквалифицировала защитника «Чайки» Комарова из-за положительной допинг-пробы
  • © iihf.com

Комаров проходил тестирование после встречи Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с «Сибирскими снайперами» 30 ноября 2021 года. В его организме было обнаружено присутствие туаминогептана. Дисквалификация 19-летнего россиянина продлится восемь месяцев, стартовала она 23 марта 2022 года, сообщается на официальном сайте федерации.

Ранее сообщалось, что грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, сдавший положительный тест на запрещённые препараты в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио, дисквалифицирован на семь лет.

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