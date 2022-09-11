Грузинский толкатель ядра Абрамян дисквалифицирован на семь лет за допинг

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, сдавший положительный тест на запрещённые препараты в преддверии старта летних Олимпийских игр в Токио, дисквалифицирован на семь лет.

Как сообщает Athletics Integrity Unit (AIU), в допинг-пробе грузинского спортсмена были найдены следы употребления тестостерона, метандиенона и тамоксифена, вследствие чего он был отстранён от выступления на Олимпиаде в Токио. При этом о положительном тесте стало известно уже по его прибытии на место проведения соревнований.

До этого момента Абрамян уже был пойман на допинге, поэтому в качестве отстранения ему грозило от восьми лет дисквалификации до пожизненного отстранения. Однако срок был сокращён ввиду того, что атлет раскаялся и согласился с санкциями.

Срок отстранения Абрамяна будет отсчитываться с августа 2021 года.

Ранее Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.