Агент Обухова сообщил, что форвард поддерживает форму после продления дисквалификации за допинг

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.

«Он профессионал до мозга костей. То, что с ним произошло — это какая-то нелепая случайность, невезение. Он постоянно в тренажёрном зале, проводит тренировки с любителями. Обухов живёт в одном комплексе со своим другом Игорем Киреевым, бывшим футболистом «Спартака», «Ростова», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что Обухов во время дисквалификации поддерживает форму. По его словам, как только у форварда закончится дисквалификация он выйдет в стартовом составе.

19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).

Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.

30-летний Обухов известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Сочи» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Оренбурга», за который провёл 12 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о продлении дисквалификации Обухова.