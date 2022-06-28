Президент «Оренбурга» назвал Обухова пострадавшим в истории с допингом

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о продлении дисквалификации нападающего Владимира Обухова.

«В ситуации десятилетней давности он стал пострадавшим. На чьей это совести — вопрос второй. Он уже отбыл дисквалификацию, а тут со стороны европейских органов новые решения. Человека два раза наказывают», — цитирует Еремякина РИА Новости.

19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).

Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.

Ранее Обухов заявил, что в «Торпедо» игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами.