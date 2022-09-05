В Италии сообщили, что Погба перенесёт операцию из-за травмы мениска

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба будет прооперирован из-за травмы мениска.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, хавбек получил повреждение на тренировке команды в июле и отказался от хирургического вмешательства, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

Отмечается, что новые обследования показали плохие результаты и французу всё равно придётся перенести операцию, после которой он сможет вернуться на поле через шесть недель. Сроки восстановления футболиста будут объявлены позже.

30 августа стало известно, что хавбек «Ювентуса» может лишиться места в сборной Франции, если подтвердится факт, что он пытался проклясть своего партнёра по национальной команде, нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе высказался о новостях, согласно которым его партнёр по национальной команде Погба обращался к шаманам, чтобы наложить на него проклятие.