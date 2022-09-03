Зобнин — о переходе Бальде: «Спартак» хочет быть в топе — нам нужны такие новички

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о трансфере нападающего сборной Сенегала по футболу Кейта Бальде в московский клуб.

«Мы хотим быть в топе — значит, нам нужны именно такие новички. Пусть лучшие иностранцы едут только к нам, в «Спартак». А от соперников, наоборот, уезжают», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

Футболист красно-белых признался, что после новости о трансфере изучил биографию сенегальского форварда.

«Если человек был не на последних ролях в «Лацио», «Монако» и «Интере», это уже о многом говорит», — добавил Зобнин.

Бальде сможет помочь «Спартаку» в матче восьмого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом». Столичный клуб внёс его в заявку чемпионата России. 27-летний футболист подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17 очков) лидирует в чемпионате.

«Спартак» примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы.