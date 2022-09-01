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«Спартак» внёс Бальде в заявку на чемпионат России перед матчем с «Зенитом»

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Сенегальский нападающий Кейта Бальде сможет помочь московскому «Спартаку» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
«Спартак» внёс Бальде в заявку на чемпионат России перед матчем с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

Красно-белые зарегистрировали форварда сборной Сенегала для участия в играх Российской премьер-лиги сезона-2022/23, сообщает пресс-служба РПЛ.

27-летний футболист подписал контракт до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Московский клуб (16 очков) по итогам семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает второе место. Команда из Санкт-Петербурга (17 очков) лидирует в чемпионате.

«Спартак» в матче восьмого тура примет «Зенит» 4 сентября. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы.

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