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Кадиев победил Чоршанбиева в главном поединке турнира «Наше дело»

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Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».
Кадиев победил Чоршанбиева в главном поединке турнира «Наше дело»
  • Gettyimages.ru

Ислам Кадиев в поединке за чемпионский пояс нанёс поражение Азизхану Чоршанбиеву в первом раунде. В самом начале противостояния бойцы активно держали оборону и не переходили в активное нападение. Однако ближе к середине раунда Ислам почувствовал своё превосходство и начал атаковать противника. В итоге Кадиев чётким ударом отправил соперника на настил и добил его.

Ислам перед боем не смог попасть в рамки нужной весовой категории, поэтому пояс ему не достался.

Михаил Лазутин потерпел поражение от Нарека Симоняна, который отправил соперника в нокаут в первом раунде. Виктор Замашный решением судей одержал победу над Алисафой Мардалиевым. Андрей Ялымов оказался сильнее Евгения Рязанова. Салим Гасанов выиграл техническим нокаутом у Ивана Чернецкого.

Ранее Ислам Махачев не исключил, что проведёт с Чарльзом Оливейрой больше одного боя.

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