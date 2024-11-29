Парламент Грузии закрывается для посетителей из-за протестов

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Парламент Грузии вводит «красный» уровень безопасности и закрывается для посетителей до особого распоряжения в связи с начавшимися в Тбилиси протестами после решения властей о приостановке переговоров о членстве в Евросоюзе.
Парламент Грузии закрывается для посетителей из-за протестов
  • AP

«В здании парламента с сегодняшнего дня, 29 ноября, до упразднения введён «красный» уровень безопасности», — приводит заявление законодательного органа Грузии ТАСС.

В здание не будут никого впускать, кроме лиц, «которых установит глава аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы».

Утром 29 ноября спецназ вытеснил протестующих в Тбилиси со всего проспекта Руставели.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси замораживает до 2028 года обсуждение с Евросоюзом открытия переговоров о вступлении страны в объединение.

По его словам, Грузия также до конца 2028 года отказывается от грантов ЕС.

После этого в Тбилиси, Кутаиси и Батуми начались акции протеста несогласных с решением властей.

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