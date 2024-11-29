В Тбилиси в ходе акции протеста у парламента пострадали 32 сотрудника МВД Грузии

В Тбилиси в ходе акции протеста у здания парламента пострадали 32 сотрудника МВД Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате противоправных и насильственных действий участников митинга пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых раненых серьёзные травмы головы, глаз и тела», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, 13 пострадавшим правоохранителям потребовалось хирургическое вмешательство, один из них по-прежнему остаётся в больнице.

В МВД Грузии подчеркнули, что некоторые протестующие совершали провокационные действия, наносили ущерб инфраструктуре, дорожному покрытию и камерам видеонаблюдения, а также бросали в сотрудников полиции стеклянные бутылки, камни, железные предметы и пиротехнику.

В ходе акции за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство были задержаны 43 протестующих.

Ранее парламент Грузии объявил о закрытии для посетителей до особого распоряжения в связи с начавшимися в Тбилиси протестами после решения властей о приостановке переговоров о членстве в Евросоюзе.