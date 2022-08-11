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«Матч ТВ»: зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн

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Стало известно, сколько российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Торино».
«Матч ТВ»: зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн
  • РИА Новости

Миранчук будет зарабатывать €1,5 млн по контракту с итальянским «Торино», за который будет выступать на правах аренды, сообщает «Матч ТВ».

СМИ отмечали, что футболист перейдёт в туринский клуб на правах аренды с опцией выкупа за €12 млн.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее в «Торино» заявили, что Миранчук подпишет контракт с клубом.

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