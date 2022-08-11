В «Торино» заявили, что Миранчук подпишет контракт с клубом
- РИА Новости
«Миранчук прошёл медосмотр. Сегодня подпишет контракт. Это будет аренда с правом выкупа», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».
СМИ отмечали, что футболист перейдёт в туринский клуб на правах аренды с опцией выкупа за €12 млн.
Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино».