В «Торино» заявили, что Миранчук подпишет контракт с клубом

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил, что клуб оформляет переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук прошёл медосмотр. Сегодня подпишет контракт. Это будет аренда с правом выкупа», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

СМИ отмечали, что футболист перейдёт в туринский клуб на правах аренды с опцией выкупа за €12 млн.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино».