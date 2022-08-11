Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино».

В случае успешного прохождения обследования российский футболист «Аталанты» подпишет контракт с туринским клубом.

СМИ отмечают, что футболист перейдёт в туринский клуб на правах аренды с опцией выкупа за €12 млн.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что не блокировал трансфер Миранчука в «Торино».