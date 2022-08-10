Гасперини подтвердил, что не блокировал трансфер Миранчука в «Торино»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на информацию, что он заблокировал трансфер Алексея Миранчука.

«Миранчук? Есть экономические аспекты, которые необходимо урегулировать. Я не имею к этому никакого отношения, хоть Лука Перкасси и обвинил в этом меня», — приводит слова Гасперини сайт Джанлуки Ди Марцио.

СМИ сообщали, что Гасперини заблокировал трансфер футболиста. Позже стало известно, почему сорвался трансфер. «Аталанта» увеличила сумму обязательного выкупа игрока.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Миранчук перейдёт в «Торино» на правах аренды.