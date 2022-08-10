Итальянский журналист: Миранчук перейдёт в «Торино» на правах аренды
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Речь идёт о переходе на правах аренды с опцией выкупа за €12 млн, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.
Уточняется, что в ближайшее время футболист пройдёт медосмотр и подпишет контракт.
3 августа главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер 26-летнего футболиста.
Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее агент Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в «Аталанте».