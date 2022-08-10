Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем футболиста в итальянской команде.

«Останется ли Миранчук в команде? Мне неизвестно», — приводит слова Шпинёва Vprognoze.

3 августа главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер 26-летнего футболиста.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по переходу Миранчука.