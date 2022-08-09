Итальянский журналист: «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по переходу Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Торино».

«Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» на предмет возможного перехода Миранчука, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Уточняется, что руководство «Торино» надеется оформить сделку по хавбеку в самое ближайшее время.

3 августа главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер 26-летнего футболиста.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн.