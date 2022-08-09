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Романо: «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн

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Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Романо: «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн
  • Gettyimages.ru

Футболист в ближайшее время перейдёт на правах аренды в «Торино», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что итальянский клуб арендует футболиста за €1 млн и сможет выкупить хавбека по окончании аренды за €15 млн.

Влашич присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Полузащитник провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом.

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