Романо: «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн
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Футболист в ближайшее время перейдёт на правах аренды в «Торино», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Уточняется, что итальянский клуб арендует футболиста за €1 млн и сможет выкупить хавбека по окончании аренды за €15 млн.
Влашич присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Полузащитник провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом.