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Источник: скоро «Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом

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«Барселона» в летнее трансферное окно расстанется с одним из нападающих команды — Мемфисом Депаем или Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Источник: скоро «Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом
  • Gettyimages.ru

По информации Фабрицио Романо, Депай продолжает вести переговоры с руководством клуба о предоставлении ему статуса свободного агента.

Футболист защищает цвета «Барсы» с 2021 года. Он принял участие в 37 матчах, в которых забил 13 мячей и сделал две передачи.

Обамеянг выступает за клуб с января 2022 года. Он сыграл за «Барсу» 23 матча и забил 13 мячей.

Ранее Роберт Левандовски назвал себя ребёнком с новой игрушкой после перехода в «Барселону». 

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