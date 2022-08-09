Источник: скоро «Барселона» расстанется с Депаем или Обамеянгом

«Барселона» в летнее трансферное окно расстанется с одним из нападающих команды — Мемфисом Депаем или Пьер-Эмериком Обамеянгом.

По информации Фабрицио Романо, Депай продолжает вести переговоры с руководством клуба о предоставлении ему статуса свободного агента.

Футболист защищает цвета «Барсы» с 2021 года. Он принял участие в 37 матчах, в которых забил 13 мячей и сделал две передачи.

Обамеянг выступает за клуб с января 2022 года. Он сыграл за «Барсу» 23 матча и забил 13 мячей.

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