Левандовски назвал себя ребёнком с новой игрушкой после перехода в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Мне нужны были эти перемены, этот переезд в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребёнком, у которого есть новая игрушка», — цитирует Левандовски Marca.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее «Барселона» провела презентацию Левандовски на «Камп Ноу».