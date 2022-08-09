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Левандовски назвал себя ребёнком с новой игрушкой после перехода в «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
Левандовски назвал себя ребёнком с новой игрушкой после перехода в «Барселону»
  • Gettyimages.ru

«Мне нужны были эти перемены, этот переезд в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребёнком, у которого есть новая игрушка», — цитирует Левандовски Marca.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее «Барселона» провела презентацию Левандовски на «Камп Ноу».

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