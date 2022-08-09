Левандовски назвал себя ребёнком с новой игрушкой после перехода в «Барселону»
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«Мне нужны были эти перемены, этот переезд в другую страну, в другой клуб. Я чувствую себя ребёнком, у которого есть новая игрушка», — цитирует Левандовски Marca.
Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее «Барселона» провела презентацию Левандовски на «Камп Ноу».