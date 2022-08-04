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Губерниев: наказание Грайнер не является чрезмерным

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приговоре Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.
Губерниев: наказание Грайнер не является чрезмерным
  • РИА Новости

«Она нарушила закон, тут комментировать особо нечего. Серьёзное преступление — серьёзное наказание. Её, конечно, жаль, потому что она приехала играть в баскетбол и точно не ожидала такой концовки пребывания в стране», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Вместе с тем он выразил надежду, что американскую баскетболистку обменяют и она скоро сможет вернуться на родину. Губерниев также дал понять, что не считает приговор слишком жёстким.

«Вот если вы сейчас с гашишем въедете в Америку — вам дадут премию и позовут в Белый дом? Нет, вас посадят, обязательно. И, думаю, даже не на девять лет, а на 19», — заключил он.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.









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