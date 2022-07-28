Губерниев высказался о выходе «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Если он вышел в третий раунд, то надежда увидеть российского тренера в ЛЧ есть, это спорт. Черчесов молодец, примеряет на себя новые вызовы, дальше тренирует в Европе, респект ему, не боится», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».
Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.
Ранее Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.