Губерниев высказался о выходе «Ференцвароша» в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Слованом» (4:1).

«Если он вышел в третий раунд, то надежда увидеть российского тренера в ЛЧ есть, это спорт. Черчесов молодец, примеряет на себя новые вызовы, дальше тренирует в Европе, респект ему, не боится», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В первом матче команда Черчесова уступила «Словану» со счётом 1:2. Таким образом, «Ференцварош» по сумме двух встреч вышел в третий раунд ЛЧ, где сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Ранее Черчесов прокомментировал выход своей команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.